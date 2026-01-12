Система «112» Псковской области подвела итоги работы за декабрь 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС».
Общее количество звонков за декабрь 2025 года составило 46 426.
Из них:
- 447 - для реагирования пожарно-спасательной службы;
- 4072 - для реагирования полиции;
- 9536 - для реагирования скорой медицинской помощи;
- 33 - для реагирования аварийной службы газовой сети;
- 147 - для реагирования службы «Антитеррор».
Количество вызовов, по которым абонент отказался от вызова экстренных оперативных служб (ЭОС), либо сбросил вызов - 27 986.