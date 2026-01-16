«Прессинг»: День без печати, от рассвета до запрета, остатки дряблой мускулатуры

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко по следам прошедшего 13 января Дня печати проанализируют состояние дел на региональной медиаполяне. Ведущие поговорят о том, с каким самочувствием наступивший год встретили «заклятые друзья» ПЛН и ПАИ, к чему журналистов приводит гонка наперегонки с ограничениями и что там у великолукских.

Начало программы — в 12.04. Смотрите видеотрансляцию на RuTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН «ВКонтакте».