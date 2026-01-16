 
Общество

«Обратный отсчет»: Вице-губернатор Ольга Тимофеева об итогах 2025 года

0

Слушайте в эфире ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет». Сегодняшний гость студии - заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева - подведет итоги 2025 года в сферах культуры, охраны культурного наследия, туризма, спорта и молодежной политики. 

Какие были сложности? Насколько успешно реализованы профильные нацпроекты? Каковы самые громкие культурные события года? Есть ли «рецепт» спасения объектов культурного наследия? Что важнее — спорт высоких достижений или физкультура? Каким стал 2025 год для сферы туризма региона? Об этом и не только — в 13.04. 

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

