Третий зимний кадетский бал состоялся в Пскове

III зимний кадетский бал для учащихся классов пожарно-спасательной направленности состоялся гимназии №29 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Статные юноши в окружении прекрасных девушек в белоснежных платьях исполнили четыре классических бальных танца, демонстрируя достоинство и трогательную красоту», - отметили в МЧС.

Руководитель Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин поздравил ребят с прекрасной традицией.

«Уверен, что эти годы, проведенные в гимназии, запомнятся вам не только полученными знаниями и полезными навыками, но и тёплыми, яркими воспоминаниями от таких событий, как сегодня», - сказал Сергей Лаврухин.

Также в МЧС отметили, что традиция проведения в России балов с участием офицеров кадетских корпусов уходит далеко в прошлое.

«Оно считалось знаковым мероприятием, призванным воспевать исторические, духовные и культурные ценности нашей страны, поддерживать лучшие традиции русского офицерства и приобщать подрастающее поколение к славной истории России», - добавили в ведомстве.