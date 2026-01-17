 
Общество

Молодёжный парламент при псковском парламенте подвёл итоги работы в 2024–2026 годах

0

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов подвёл итоги работы в 2024–2026 годах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За два года – рекордный охват Лиги дебатов «Истина», телемосты с ЛНР и Беларусью, запуск межрегионального образовательного проекта и инициатива по регулированию электросамокатов.

«Молодёжный парламент – это хороший инструмент, через который можно проявить себя. Совсем не обязательно, что вы изберёте будущее в политике, но вы получаете уникальный опыт, который обязательно пригодится в жизни», – сказал на заключительном заседании председатель Собрания Александр Котов и вручил самым активным участникам Благодарности ПОСД.

 

Новому составу молпарламента, который будет сформирован совсем скоро, спикер посоветовал активнее заниматься законотворчеством.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026