Молодёжный парламент при псковском парламенте подвёл итоги работы в 2024–2026 годах

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов подвёл итоги работы в 2024–2026 годах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За два года – рекордный охват Лиги дебатов «Истина», телемосты с ЛНР и Беларусью, запуск межрегионального образовательного проекта и инициатива по регулированию электросамокатов.

«Молодёжный парламент – это хороший инструмент, через который можно проявить себя. Совсем не обязательно, что вы изберёте будущее в политике, но вы получаете уникальный опыт, который обязательно пригодится в жизни», – сказал на заключительном заседании председатель Собрания Александр Котов и вручил самым активным участникам Благодарности ПОСД.

Новому составу молпарламента, который будет сформирован совсем скоро, спикер посоветовал активнее заниматься законотворчеством.