Возложение цветов и панихида состоялись на Братском кладбище в Великих Луках

Торжественная церемония возложения цветов и памятная панихида по павшим защитникам Родины состоялись в Великих Луках 17 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

«Сегодня, 17 января, город Великие Луки отмечает 83-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата навсегда вписана в историю города как символ героизма и стойкости его жителей. В 11:00 на Братском кладбище советских воинов состоялась торжественная церемония возложения цветов и памятная панихида по павшим защитникам Родины», - сообщили в администрации.

В мероприятии приняли участие руководители города и области, представители общественности, ветераны и молодёжь. Среди присутствующих были первый заместитель главы города Светлана Степанова, заместитель главы города Сергей Гусев, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава администрации Андрей Беляев, участники специальной военной операции, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, представители общественных и политических организаций.

Участники почтили память героев минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и отметили вклад Великих Лук в Победу.

«Мероприятие стало важным событием, объединившим разные поколения чувством почёта и глубокого уважения к защитникам и освободителям города воинской славы Великие Луки», - добавили в администрации города.