Признаки испорченной еды из доставки назвали в Роскачестве

Признаки испортившейся еды, доставленной на дом, перечислили Псковской Ленте Новостей в Роскачестве.

Нарушение упаковки и температурного режима могут свидетельствовать о порче еды из доставки, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она назвала пять универсальных признаков, указывающих на то, что продукты могли испортиться во время транспортировки.

Первый и самый очевидный «красный флаг» — критическое состояние упаковки. Сильные вмятины, разрывы, следы подтеков или вздутые крышки на контейнерах говорят о возможной разгерметизации и загрязнении, отметила она. Еще один сигнал — несоответствующая температура, добавила Елена Спеценко.

«Главная опасность — это нарушение температурной цепи. Если горячее остыло, а холодное нагрелось во время доставки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат — ощутимо прохладным», — объяснила эксперт.

Третий признак — посторонний или неприятный запах при открытии, который нельзя списать на специфику блюда. Четвертый сигнал — кардинальное изменение текстуры: нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов.

Последний сигнал, который может свидетельствовать о проблемах, но зачастую игнорируется, — активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, особенно с салатами и холодными закусками. Это прямое указание на перепады температуры и создание идеальной среды для бактерий.

«Обнаружение даже одного из этих признаков — веское основание отказаться от продукта. Не стоит рисковать здоровьем, пытаясь спасти блюдо, срезав подозрительный кусок или разогрев его. Термическая обработка не всегда уничтожает все токсины, накопившиеся в продукте. Безопасность должна быть абсолютным приоритетом», — заключила эксперт.