Конкурс на лучшую антинаркотическую рекламу объявили в псковской полиции

В период с 10 января по 20 февраля 2026 года на территории региона сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Его целями являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявкой на участие в конкурсе в срок до 20 февраля 2026 года предоставляются в УНК УМВД в электронном виде на электронную почту ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.