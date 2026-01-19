Цена на сливочное масло в России упала за начало года

Цена за килограмм сливочного масла в России во вторую неделю января текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилась больше всего в абсолютном выражении - почти на 36 рублей, рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

«В России во вторую неделю января … в сравнении с аналогичным периодом прошлого года … наиболее заметно среди продовольственных товаров в абсолютном выражении подешевело масло сливочное в расчете на 1 килограмм – удешевление составило почти 36 рублей или почти 3%», - сообщила Траутман.

Также она отметила удешевление куриных яиц и огурцов на 25 и 23 рубля соответственно, пишет РИА Новости.

Всего среди продовольственных товаров, на которые отслеживаются цены, подешевело 15 позиций, помимо сливочного масла, куриных яиц и огурцов, это помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свёкла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница.