Три депутата областного Собрания на неделе проведут прием псковичей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, его заместитель Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов проведут приёмы граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Приёмы состоятся по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Расписание приёмов:

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

20 января (вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

21 января (среда) с 10:00 до 12:00 — Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова: центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

22 января (четверг) с 10:00 до 12:00 — Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

Для записи на приём необходимо позвонить по телефону: 8 (8112) 66-25-12. По этому же номеру граждане могут связаться с депутатом, если не смогут присутствовать лично.

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

