Три депутата областного Собрания на неделе проведут прием псковичей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, его заместитель Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов проведут приёмы граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Приёмы состоятся по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Расписание приёмов:

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

20 января (вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

21 января (среда) с 10:00 до 12:00 — Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова: центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

22 января (четверг) с 10:00 до 12:00 — Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

Для записи на приём необходимо позвонить по телефону: 8 (8112) 66-25-12. По этому же номеру граждане могут связаться с депутатом, если не смогут присутствовать лично.