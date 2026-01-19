«Зимние сказки»: в псковской бане «Гельдт» пройдёт особая женская церемония

В бане «Гельдт» 7 февраля в 17:30 состоится уникальная женская банная церемония «Зимние сказки». Мероприятие призвано подарить участницам атмосферу уюта, тишины и сказочного покоя — именно так должна ощущаться настоящая русская зима.

Весь вечер гостей будет сопровождать особое настроение: музыка и художественные образы перенесут в мир зимних сказок. Парение проведут в традиционном формате — с глубоким прогревом, максимальным расслаблением и индивидуальным вниманием к каждой участнице.

В программу входит приветственное чаепитие, три захода в парную (с парением дубовыми вениками и медитацией), мастер‑класс по изготовлению ароматического саше (которое каждая гостья сможет забрать с собой), процедуры русского СПА и мягкое завершение церемонии.

Мероприятие начнется 7 февраля в 17:30. Стоимость участия — 6 000 рублей. Количество мест ограничено.

Узнать подробности можно напрямую на ресепшне бани или по телефону: 33‑17‑05.

