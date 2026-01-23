Владимир Путин продлил проект по реформе высшего образования до 2030 года

Президент России Владимир Путин расширил и продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования.

Согласно указу, в 2026/27 — 2029/30 учебных годах программа начнется еще в 11 вузах.

В мае 2023 года президент подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.

В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Срок обучения при переходе на новую модель будет определяться временем, необходимым для подготовки по специальности. Так, для инженеров и учителей он составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки, пишет РИА Новости.

Изначально массовый запуск новой системы планировался в 2027/28 учебном году.