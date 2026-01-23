Пятилетка с дизайн-кодом: Псков очистился от визуального шума

Наверняка многие заметили, как изменился в последние годы облик Пскова. На зданиях стало меньше кричащих вывесок, на остановках - почти не осталось разношерстных киосков, и в целом областной центр выглядит красивым и сдержанным, как на открытках середины прошлого века. Конечно, проводятся работы по ремонту и реконструкции, строительство новых объектов, но одну из ведущих ролей в заметном преображении областного центра сыграл и дизайн-код.

Работа по приведению в порядок визуального облика нашего города ведется уже пять лет. О том, что было сделано за этот период, с какими трудностями пришлось столкнуться, и какая еще планируется работа по оформлению городской среды в соответствии с дизайн-кодом, Псковская Лента Новостей узнала в комитете по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова.

- Единые требования к навесным конструкциям преображают городское пространство. Какая работа была проведена в Пскове в этом направлении?

- С 2021 по 2025 год проведена огромная работа, направленная на соблюдение правил размещения вывесок и рекламы. За это время было выдано 3469 предупреждений с предложением добровольно привести вывески в соответствие с дизайн-кодом. Важно отметить, что большинство предпринимателей ответственно отнеслись к этим требованиям: 1616 вывесок были демонтированы или переоформлены их владельцами самостоятельно.

- С какими трудностями введения дизайн-кода пришлось столкнуться?

- На этапе внедрения дизайн-кода многие предприниматели проигнорировали переходный период (один год - в исторической зоне и два года - в типовой зоне) для самостоятельного приведения вывесок в соответствии с требованиями, что привело к пиковому увеличению количества обращений по согласованию вывесок. Однако, несмотря на это, фактов нарушения сроков рассмотрения администрацией Пскова поступающих заявлений выявлено не было.

Кроме того, в 2023-2024 годах фиксировались многократные факты неисполнения в установленный срок предпринимателями предписаний о самовольном демонтаже вывесок, а также размещения вывесок до их фактического согласования. Это приводило к существенному увеличению нагрузки на органы администрации Пскова, а именно на контрольное управление и Службу благоустройства. Но, несмотря на данные факты, в настоящее время работа по приведения вывесок в соответствии с требованиями дизайн-кода перешла в плановый режим, и предприниматели все реже допускают нарушения.

- Завершена ли работа по замене вывесок в «спальных» районах Пскова? Как в целом изменился облик города, благодаря дизайн-коду?

- В настоящее время работа по приведению вывесок в соответствие с требованиями дизайн-кода закончена и в исторической, и в типовой частях города Пскова. Но возникают проблемы с самовольно размещенными вывесками, которые появляются в связи со сменой правообладателей помещений. Еженедельно на рассмотрение комиссии по согласованию места расположения вывески на фасаде здания и эскиза вывески в городе Пскове рассматривается порядка 20-30 заявлений о согласовании вывесок.

Внедрение дизайн-кода позволяет сохранять уникальность фасадов зданий, в том числе являющихся памятниками федерального, регионального и местного значения, а также сделать идентичной и упорядоченной информационную и рекламную среду в сфере торговли, ведения предпринимательской деятельности. Все это улучшает качество туристической сферы и способствует увеличению количества гостей города.

Благодаря дизайн-коду, созданы единые правила оформления и размещения вывесок на территории города. Город очистился от визуального шума, хаотично расположенных вывесок, которые перекрывали архитектуру зданий. Тем самым внедрение единых правил стало одним из этапов формирования комфортной городской среды.

- В этом году планируется следующий этап - внедрение дизайн-кода для нестационарных торговых объектов. Как должны выглядеть теперь ларьки и павильоны, чтобы они соответствовали новым требованиям?

- Дизайн-код по размещению и оформлению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Пскова регламентирует условия их размещения на территории города, основные требования к их внешнему виду и размещению вывесок на них. В том числе, речь идет и о сезонных передвижных торговых объектах.

Так, дизайн-код регламентирует:

- форму, конфигурацию установки НТО;

- требования к месту размещения НТО относительно зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства, элементов улично-дорожной сети, рекламных конструкций;

- внешний вид НТО (в том числе цвет, габариты и элементы объекта).

- размещение вывески на НТО;

- требования к обеспечению доступности и безопасности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внешний облик таких объектов, включая их размеры и составные элементы, может варьироваться: они могут, как следовать стандартному дизайну, так и обладать уникальными архитектурными решениями. Использование яркой цветовой палитры не допускается, предпочтение отдается сдержанным оттенкам. Также рекомендуется применять для отделки ларьков и павильонов реечные и деревянные панели. При установке таких объектов необходимо обращать внимание на качество используемых материалов. Для создания привлекательного и целостного облика торговой зоны, все расположенные рядом торговые точки должны демонстрировать визуальную гармонию. Это означает, что материалы, из которых сделаны их фасады, общие навесы, оконные рамы и двери, должны сочетаться друг с другом.

Необходимо отметить, что введенные требования дизайн-кода являются обязательным для всех НТО, в том числе сезонного характера, на территории города Пскова. Это касается и торговых точек на земельных участках, находящихся в частной собственности или образованных под многоквартирными жилыми домами.

Согласование архитектурных решений будет осуществляться администрацией города Пскова в рамках специально созданной комиссии по согласованию архитектурно-художественного решения нестационарных торговых объектов.

- Появились ли за время работы какие-то исключения, когда дизайн-код решено было не применять? Например, одно время говорили о необходимости сохранения старых советских вывесок. Какой подход к ним сейчас?

- В соответствии с действующим нормативно-правовым актом, регламентирующим правила размещения вывесок на фасадах зданий, вопрос признания существующих или воссоздаваемых вывесок советского периода, созданных до 1991 года и являющихся исторически сложившимися архитектурными элементами фасада, подлежащими сохранению в связи с историко-культурной ценностью, рассматривается на заседаниях комиссии по согласованию вывесок и оформляется протоколом. Таким образом, собственники «советских» вывесок вправе обратиться в администрацию города Пскова за согласованием указанных вывесок. Самое главное требование - чтобы эти вывески были отреставрированы и приведены в надлежащий вид.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой