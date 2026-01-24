 
Лекция о любви, энергии и страхах пройдет в Пскове 24 апреля

Лекция от знаменитого российского лектора и философа Сатьи Дас (Сергея Яковлева) «Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи» (18+) пройдет в псковском Ледовом дворце 24 апреля в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Семинар будет посвящён вопросам личностного роста, гармоничных отношений и внутренней устойчивости.

Всего за два часа гости семинара по-новому посмотрят на самые сложные ситуации; поймут причины своих страхов и конфликтов; получат инструменты, которые можно применять сразу.

Семинар состоится 24 апреля 2026 года в 19:00 по адресу: город Псков, улица Балтийская, дом 11, деревня Борисовичи, Ледовый дворец.

