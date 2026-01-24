Псковскую молодёжь приглашают на благотворительную ярмарку мастеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодёжном центре Пскова.

Фото: Молодёжный центр Пскова / ВКонтакте

Ярмарка пройдёт 8 февраля по адресу: Любятовская, 2 (Церковь Николая Чудотворца в Любятово).

«Каждая купленная вещь станет большим вкладом в поддержку наших бойцов, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале. Все вырученные средства пойдут в госпиталь на самое необходимое: продукты питания и предметы гигиены», - отметили в центре.

Также для гостей выступит фольклорный коллектив «Скоморошина».

Запись мастеров, которые хотели бы принять участие в ярмарке, могут связаться с матушкой Яниной Орловой по телефону +79532316590.

Мероприятие пройдёт совместно с Храмом Николая Чудотворца в Любятове.