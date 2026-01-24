В России отмечают День инженерной службы Росвагрдии

24 января отмечается 79-я годовщина образования инженерной службы Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото и видео: управление Росгвардии по Псковской области

В этот день чествуют специалистов, которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму и экстремизму, оборудуют охраняемые объекты инженерно-техническими средствами охраны и организуют их эксплуатацию.

В марте 2026 года Росгвардия отпразднует 10‑летие со дня образования.

Особую роль в обеспечении региональной безопасности играет инженерно‑техническое отделение ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Сотрудники отделения проводят обследование объектов при проведении массовых мероприятий, обезвреживают взрывоопасные предметы, участвуют в проведении антитеррористических операций.

В 2025 году взрывотехники и кинологи ОМОН «Кром» обследовали 1720 объектов, идентифицировали 102 взрывоопасных предмета, уничтожили 55 предметов различной степени опасности.

Представители подразделения подчеркивают, что главная задача сотрудников предотвратить угрозу до ее реализации. Каждый выезд на задание это ответственность за жизни людей. Для поддержания высокого уровня готовности специалисты постоянно совершенствуют навыки, осваивают новое оборудование и методики работы.

В юбилейный для Росгвардии год в региональном управлении ведомства продолжается наращивание потенциала инженерной службы, обновляется парк специализированной техники, расширяется программа профессиональной подготовки, внедряются инновационные средства обнаружения и нейтрализации угроз.