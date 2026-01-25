Аналитики составили портрет типичного россиянина в 2025 году

В 2025 году в типичном россиянине органично сочетаются любовь к традиционным ценностям и стремительное освоение цифровых технологий. Если раньше жизнь планировалась на годы вперед, то сегодня на первый план выходят гибкость, поиск новых впечатлений и осознанное управление личными ресурсами. Аналитики кошелька «ЮMoney» составили портрет среднестатистического россиянина.

Согласно данным исследования, россияне стали чаще путешествовать, но делают это иначе, чем прежде. Если полноценный отпуск удается взять не всегда, каждый второй предпочитает короткие поездки на один-три дня, чаще всего в соседние регионы. Этот тренд на «микропутешествия» стал одним из драйверов внутреннего туризма: только в июне объем туристических платежей вырос на 60% год к году.

Меняется и наполнение отдыха. В 2025 году многие открыли для себя нишевые форматы — «избинг» и «деревинг», имитирующие жизнь в деревне, а также ретриты и практики медитации. Появился и новый феномен — «сонный туризм». Каждый второй респондент считает его привлекательным, что аналитики связывают с хронической усталостью: полноценно выспаться в последнем отпуске смогли лишь 35% опрошенных.

Отдельным фактором остается влияние массовой культуры. Россияне всё чаще выбирают поездки по местам съемок отечественных фильмов — от Крыма из «Кавказской пленницы» до Санкт-Петербурга из «Брата».

«Если раньше туристов интересовали в первую очередь места съемок мировых блокбастеров, то сегодня растет интерес и к локациям из отечественных фильмов. Люди хотят прикоснуться к образам культурного кода, знакомым с детства. Это мощный ресурс для развития внутреннего туризма и бизнеса в регионах», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Финансовое поведение россиян в 2025 году во многом определялось возрастом. Покупки всё чаще совершаются онлайн, в том числе в ночное время, а маркетплейсы и собственные бренды остаются ключевыми каналами потребления. При этом именно одежда и обувь чаще всего становятся причиной разочарований после импульсивных покупок, пишут «Известия».

Миллениалы в возрасте от 25 до 45 лет демонстрируют наиболее консервативный подход: для них деньги — это прежде всего стабильность и поддержка семьи. Почти половина представителей этой группы не инвестирует, а те, кто делает вложения, выбирают банковские вклады. Зумеры живут более «здесь и сейчас», тратя средства на впечатления, гаджеты и спорт, а также активно используя электронные кошельки и быстрые способы оплаты. Поколение «Альфа» только формирует финансовые привычки, воспринимая деньги как инструмент для обучения и самовыражения.

Общей чертой для всех поколений стала растущая финансовая грамотность. Более половины опрошенных ведут учет доходов и расходов, что позволяет оптимизировать траты и чаще откладывать деньги.

Несмотря на цифровизацию, дача по-прежнему остается важной частью жизни россиян. Каждый третий проводит там лето, а для 40% это полноценный отдых, а не работа на участке. Шашлыки и время на природе остаются главными дачными удовольствиями.

Праздничные традиции также сохранились. Большинство россиян покупают подарки на 23 февраля и 8 марта, отмечают Масленицу и не представляют Новый год без салата оливье. При этом подход к тратам в праздники часто остается эмоциональным: более половины респондентов совершают покупки спонтанно, тогда как около трети заранее планируют бюджет, ищут скидки и используют кешбэк.