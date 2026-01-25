Псковский студент отсудил у онлайн-вуза 420 тысяч рублей за некачественное обучение

Житель Псковской области выиграл суд у онлайн-университета и вернул более 420 тысяч рублей, потраченных на несостоявшееся обучение. В защите его прав участвовало региональное управление Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Как сообщает ведомство, потребитель, желая повысить квалификацию в IT-сфере, заинтересовался акцией «учись сейчас — плати потом» на сайте вуза Urban University. После заполнения анкеты с ним связался менеджер, который в течении 40-минутного разговора настойчиво уговаривал пройти онлайн обучение в их вузе, показывал информацию об организации, отзывы довольных учащихся, обещал направление на практику в ведущие IT-компании России, а также предоставление рабочего места у разных бизнес-партнеров после обучения.

В разговоре упоминалось о гранте, выделенном государством для их университета, в соответствии с которым первые полгода обучения оплачивает университет за счет господдержки, а потом по «рассрочке» (на самом деле кредиту) услуга оплачивается самостоятельно. При этом университет обязуется брать на себя все проценты по кредиту (рассрочке) на момент обучения. Менеджер убеждал, что ответ нужно предоставить в течение разговора, иначе грант, выделенный на имя истца, «сгорит» и повторно его использовать невозможно.

После соглашения на это предложение, менеджер направил ссылку банка-партнера на взятие кредитных средств, а после одобрения кредита, потребителю прислали ссылку на обучающий курс. Студенту предоставили доступ к обучающей платформе, на которой были размещены образовательные материалы, проходили вебинары и видеолекции.

В первые две недели обучение шло в соответствии с утвержденным университетом графиком, а через месяц обучение фактически прекратилось: начались сбои в расписании, а затем доступ к материалам был полностью заблокирован. Куратор перестал отвечать на запросы, а письменная претензия о расторжении договора и возврате денег осталась без ответа.

Управление Роспотребнадзора взяло дело под свой контроль и добилось в суде полной победы потребителя. Суд признал действия онлайн-университета нарушающими права потребителя и постановил взыскать в его пользу всю сумму, потраченную на обучение.