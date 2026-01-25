Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет

Российские аптеки по итогам 2025 года продали 22,3 миллиона упаковок антидепрессантов на 20,5 миллиарда рублей, следует из данных аналитической компании DSM Group. Объем продаж этих препаратов в сравнении с 2024 годом вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% в деньгах. Это самая высокая динамика после 2022 года. В том году прирост продаж этих препаратов относительно 2021-го составил 42% в натуральном выражении, а в деньгах — 66%.

Аналитическое агентство RNC Pharma согласно с такой оценкой динамики продаж лекарств, рассказал директор по развитию агентства Николай Беспалов. Но эксперт называет другие абсолютные показатели. По оценкам агентства, за 2025 год в стране было продано 23,5 миллионов упаковок антидепрессантов на 19,5 миллиардов рублей. Прирост в сравнении с 2024 годом составил 35,8% в рублях и 24% в упаковках, оценил директор.

Согласно данным DSM Group, аптеки наращивают продажи антидепрессантов в деньгах непрерывно уже седьмой год подряд. Так, еще в 2019 году россияне купили в аптеках 8,4 миллионов упаковок на 4,7 миллиардов рублей. По подсчетам агентства, по сравнению с тем периодом россияне в 2025 году потратили на такие лекарства в четыре раза больше. А в сравнении с предыдущим всплеском продаж в 2022-м расходы на эту категорию лекарств выросли за три года вдвое.

Розничные продажи антидепрессантов в упаковках за последние семь лет падали лишь однажды: в 2020 году, когда их продали на 6% меньше, чем годом ранее, — 7,9 миллионов упаковок. После этого спрос на эти препараты только рос: в натуральном выражении продажи в 2025 году превосходят показатели 2019 года в 2,7 раза.

Какие антидепрессанты самые популярные

Самый продаваемый бренд среди антидепрессантов в 2025 году по количеству упаковок — «Золофт». Владельцем регистрационного удостоверения на это лекарство является американская фармкомпания Viatris. Российские аптеки по итогам 2025 года продали 3 миллиона упаковок препарата на 1,4 миллиарда рублей. При этом еще в 2024-м «Золофт» занимал только третье место по объему продаж в натуральном выражении — тогда было продано 1,9 миллиона упаковок. В пятерку самых продаваемых брендов антидепрессантов в 2025 году также вошли: «Амитриптилин» (2,8 миллионов упаковок), «Флуоксетин» (2,5 миллионов упаковок), «Эсциталопрам» (1,4 миллиона упаковок) и «Триттико» (1,3 миллиона упаковок).

Поводами к назначению «Амитриптилина», «Флуоксетина» и «Золофта» является не только диагностированная депрессия, а также обсессивно-компульсивное расстройство, биполярное расстройство, хронические болевые синдромы и другое, рассказала клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

В результате действия «Амитриптилина» в головном мозге повышается концентрация серотонина и норадреналина, которые являются важными нейромедиаторами, продолжает эксперт. При этом препарат имеет побочные эффекты: кроме систем серотонина и норадреналина, он оказывает действие, например, на гистаминовую систему, тем самым вызывая сонливость.

Препараты, выпускаемые под брендами «Флуоксетин» и «Золофт», являются ингибиторами обратного захвата серотонина — они, по словам Елизаветы Куликовой, оказывают более мягкое действие на естественную мозговую активность ввиду их избирательности действия на систему серотонина.

Николай Беспалов из RNC Pharma поясняет, что «Золофт» является одним из самых дешевых современных антидепрессантов. Так, средняя цена одной упаковки препарата в 2025 году составила 457 рублей. Для сравнения: цена упаковки «Триттико» тогда же достигала 1,7 тысячи рублей. Сам владелец бренда «Золофт» грамотно выстраивает маркетинговую активность вокруг продукта. «Этот факт в сочетании с очень приятным ценником и обеспечивает восходящий тренд продаж», — полагает эксперт.

При этом больше всего денег аптеки заработали на антидепрессанте другого бренда — «Ципралекс», следует из данных DSM. Регистрационным удостоверением на этот препарат владеет датская фармкомпания Lundbeck. За 2025 год аптеки продали 1 миллион упаковок препарата на 2,7 миллиардов рублей. Первое место по объему продаж в деньгах этот препарат занимал и в 2024 году. В топ-5 по продажам в деньгах за 2025-й также вошли «Триттико» (2,3 миллиарда рублей), «Веласкин» (1,9 миллиарда рублей), «Дулоксента» (1,4 миллиарда рублей) и лидер продаж в упаковках «Золофт» (1,4 миллиарда рублей).

Почему растут продажи антидепрессантов

Рост продаж антидепрессантов вызван в первую очередь тем, что россияне стали чаще обращаться к врачу при самостоятельном выявлении симптомов депрессии, рассказала Елизавета Куликова. Еще начале 2020-х годов россияне опасались применять антидепрессанты как препараты, которые имеют побочные эффекты и риск зависимости, продолжает она. Принимая эти лекарства, человек мог столкнуться с социальным осуждением, пишет РБК. Но отношение к антидепрессантам меняется из-за роста осведомленности людей о таких расстройствах, отмечает эксперт.

«Антидепрессанты стали понятными для населения средствами в коррекции ряда симптомов. В том числе значительную роль сыграла пандемия коронавируса. Сама по себе пандемия стала фактором, способствующим повышению тревоги, и стрессовым событием», — говорит Елизавета Куликова.

Николай Беспалов также отмечает, что раньше сами врачи избегали назначения антидепрессантов. «Эти опасения тоже возникли не на пустом месте. Очень многие препараты старых поколений обладали довольно серьезным набором побочных эффектов, что ограничивало возможности их применения или приводило к серьезному ухудшению качества жизни пациента», — говорит эксперт.

На резкое увеличение продаж антидепрессантов в 2022 году повлияла тревога россиян на фоне объявления специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Динамику продаж в 2025 году в большей степени определили переживания граждан из-за проблем на рынке труда. В прошедшем году российские компании проводили масштабные сокращения, а доход россиян снижался при сохранении высокого уровня закредитованности, напомнил он.

Потолок развития рынка в сегменте антидепрессантов еще не достигнут и как минимум на протяжении ближайших двух-трех лет их потребление будет расти, считает Беспалов. По его оценкам, объем розничных продаж препаратов в рамках данной группы сможет преодолеть планку 30 миллиардов рублей в течение нескольких ближайших лет.