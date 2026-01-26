Таланты трудовых отрядов псковских подростков представят на фестивале

Творческий фестиваль трудовых отрядов подростков «Труд и время» состоится в Псковском государственном университете 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие познакомит гостей с деятельностью молодёжного объединения и продемонстрирует способности его участников.

Фестиваль начнется в 17:00 по адресу: площадь Ленина, 2. Вход свободный для всех желающих. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Комиссар трудового отряда подростков «ТОП» Вероника Верейкина поделилась своими ожиданиями: «Мы сейчас активно готовимся – ставим танец. Очень жду фестиваль и надеюсь, что это будет, как и всегда, атмосферно. А ещё он много для меня значит, так как именно здесь я нашла людей, которые понимают меня и которых понимаю я».

Трудовые отряды подростков (ТОП) – молодёжное объединение, участниками которого могут стать школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 17 лет. Основная задача движения – организация полезной занятости подростков в летний период.