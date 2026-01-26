Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на этой неделе

Приёмы граждан проведут вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, депутаты Елена Лунгу и Ирина Толмачева на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Вице-спикер Юрий Сорокин (округ №4, северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье) примет граждан с 10:00 до 12:00 27 января (вторник).

Елена Лунгу (округ №2, район Запсковье) проведет приём с 10:00 до 12:00 28 января (среда).

Ирина Толмачева (единый избирательный округ) примет граждан с 10:00 до 12:00 29 января (четверг).

Приём в очном формате в общественной приёмной партии «Единая Россия» будет проходить по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Также можно обратиться в режиме онлайн по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Необходима предварительная запись.