Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на этой неделе

Приёмы граждан проведут вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, депутаты Елена Лунгу и Ирина Толмачева на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Вице-спикер Юрий Сорокин (округ №4, северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье) примет граждан с 10:00 до 12:00 27 января (вторник).

Елена Лунгу (округ №2, район Запсковье) проведет приём с 10:00 до 12:00 28 января (среда).

Ирина Толмачева (единый избирательный округ) примет граждан с 10:00 до 12:00 29 января (четверг).

Приём в очном формате в общественной приёмной партии «Единая Россия» будет проходить по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

Также можно обратиться в режиме онлайн по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Необходима предварительная запись.

Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Лунгу Елена Сергеевна

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Толмачева Ирина Геннадьевна

Толмачева Ирина Геннадьевна

Депутат Псковского областного Собрания.

