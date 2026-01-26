Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась в возрасте 59 лет

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни, сообщается в группе проекта «География на вкус» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирове. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Снималась в сериале «Кулагин и партнеры». Также она работала на телеканалах «Россия 1», НТВ, «КухняТВ» и «Еда TV».
В рамках программы «География на вкус» Ника Ганич исследовала, что любят и едят в разных регионах России. В том числе, выходил гастрономический гид по Псковской области. Во время работы в регионе команда побывала в самых разных уголках области.