Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась в возрасте 59 лет

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни, сообщается в группе проекта «География на вкус» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня невозможно трудно подбирать слова. Наша Ника — всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас. <…> Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери. Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала и которые мы в память о ней продолжим», — говорится в группе проекта.

Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирове. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Снималась в сериале «Кулагин и партнеры». Также она работала на телеканалах «Россия 1», НТВ, «КухняТВ» и «Еда TV».

В рамках программы «География на вкус» Ника Ганич исследовала, что любят и едят в разных регионах России. В том числе, выходил гастрономический гид по Псковской области. Во время работы в регионе команда побывала в самых разных уголках области.

