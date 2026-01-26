Выплату фармацевтам при первом трудоустройстве предложили ввести в Псковской области

Проект закона, расширяющий действующие в регионе меры поддержки медицинских работников, рассмотрят депутаты на январской сессии. Законопроект, который внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников, стал результатом договорённостей, достигнутых на встрече главы региона с сотрудниками учреждений здравоохранения, состоявшейся в конце прошлого года с участием депутатов Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Ключевое нововведение – установление единовременных денежных выплат для специалистов фармацевтического профиля, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона: 150 000 рублей для специалистов с высшим образованием и 100 000 рублей – со средним. Ранее такие выплаты для провизоров не предусматривались.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить в два раза размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестёр, трудоустраивающихся в подразделения паллиативной медицинской помощи, где обеспечивается качественный уход за тяжелобольными пациентами: врачам выплата увеличивается с 150 000 до 300 000 рублей, медицинским сёстрам – с 50 000 до 100 000 рублей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Укрепление кадрового потенциала отрасли здравоохранения – один из безусловных приоритетов региональной политики, поэтому комплекс мер поддержки медработников постоянно расширяется в меру имеющихся у области финансовых возможностей. Мы надеемся, что в конечном итоге эта системная и целенаправленная работа по повышению привлекательности работы в наших государственных медицинских организациях положительно повлияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей Псковской области», – прокомментировал законопроект вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

В случае принятия закона на его реализацию в 2026 году потребуется 2,05 млн рублей.

Проект закона о расширении мер поддержки медицинским работникам включён в повестку 51-й сессии, назначенной Советом Собрания на 29 января.