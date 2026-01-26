 
До -30 градусов может похолодать в СЗФО в первой декаде февраля

В первой декаде февраля на Северо-Западе России ожидаются морозы. Синоптики прогнозируют, что температура может достичь отметки в -31 градус в Псковской области, сообщили в Telegram-канале «Метеодневник».

Температуры воздуха могут достигнуть значений до -33 градусов в Ленинградской области, -31 градус в Псковской и Новгородской областях, -34 градуса в Карелии, -32 градуса в Вологодской области и -35 градусов в Архангельской области.

По данным прогностической модели AIFS, на территориях Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской областей и Карелии ожидается полярное вторжение в тылу южных циклонов в период с 31 января по 4 февраля.

