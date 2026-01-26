Псковский военный суд приговорил дезертира к 8,5 года колонии строгого режима

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, которого обвиняли в двух эпизодах уклонения от прохождения службы в период мобилизации. Мужчина был признан виновным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что в июне 2024 года подсудимый не явился к назначенному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Белгородской области, и оставался по месту жительства в Псковской области. Его задержали спустя месяц — 26 июля 2024 года. Однако уже в ноябре того же года он вновь не прибыл на службу, на этот раз в Ленинградскую область, и скрывался почти десять месяцев, пока его не обнаружили в Пскове 27 августа 2025 года.

В ходе заседания обвиняемый признал свою вину, но отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ и частью 3 статьи 338 УК РФ. Учитывая тяжесть преступлений и необходимость обеспечения воинской дисциплины, назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Решение было вынесено с применением частичного сложения сроков по совокупности преступлений.

Приговор в законную силу пока не вступил.