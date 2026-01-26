 
Общество

В Псковской области услугами Государственного юридического бюро воспользовались более 300 человек

Руководитель регионального Министерства юстиции Марина Чамкина доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о первых итогах работы Юридического бюро по бесплатной поддержке граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Пресс-служба правительства Псковской области

Правовая площадка функционирует в регионе с сентября 2025 года. Юридическое бюро оказывает помощь населению ряда льготных категорий на бесплатной основе. В основном это социально незащищенные граждане, участники специальной военной операции и члены их семей.

Рассказывая о некоторых результатах работы Юридического бюро, министр отметила, что есть уже два решения суда в пользу обратившихся в организацию граждан. Так, Печорский районный суд удовлетворил иск матери участника СВО о признании ее права собственности на жилой дом, а Псковский городской суд по иску участника СВО обязал ресурсную организацию подключить земельный участок к электросетям.

Марина Чамкина проинформировала, что специалисты бюро не только оказывают юридические услуги, но и участвуют в различных проектах. Один из них — «Помогаем вместе», целью которого является не только помощь участникам СВО, но и проведение юридических практикумов для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

В настоящее время юридическое бюро работает на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Планируется, что в дальнейшем прием граждан будет осуществляться в новом помещении на улице Алтаева, адаптированном для маломобильных граждан. С октября прошлого года сотрудники юрбюро подключились к федеральной системе «Правовая помощь» на портале Госуслуг. Сервис позволяет записаться на очную консультацию специалиста, а также получить помощь по телефону или в онлайн-режиме.

Михаил Ведерников уточнил, как граждане могут узнать, кто и в каких случаях имеет право на бесплатную юридическую помощь. Марина Чамкина ответила, что вся информация размещена на сайтах Государственного бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей и Министерства юстиции Псковской области, на их страницах в соцсетях, а также в официальном информационном канале министерства в мессенджере МАХ.

В рамках встречи Михаил Ведерников и Марина Чамкина обсудили и другие вопросы, которые курирует Министерство юстиции. Речь зашла и о системе поощрения граждан, которые на протяжении долгих лет поддерживают традиционные семейные ценности. Губернатор отметил, что в прошлом году в Псковской области семейным парам вручено более 750 юбилейных медалей «50 лет совместной жизни», а в этом году число награжденных семей превысит 800. «Инициатива востребована. Очень много позитивных отзывов по этому поводу. Поэтому важно, чтобы люди понимали, как получить награду», — обратил внимание глава региона.

Порядок вручения медалей «50 лет совместной жизни» прописан постановлением правительства области, сказала Марина Чамкина. Сама церемония может быть проведена на дому, в торжественной обстановке в отделах ЗАГС, в рамках общероссийских семейных праздников и т. д. Чтобы донести информацию до граждан, разработаны памятки, с которыми можно ознакомиться на ресурсах Министерства, в отделах ЗАГС, в администрациях муниципальных образований. При этом обратиться за консультацией могут даже дети и родственники юбиляров.

«Мы действительно получаем много писем со словами благодарности от семейных пар и их детей. Это важное мероприятие для всей семьи», — отметила Марина Чамкина и выразила признательность губернатору за эту инициативу.

В завершении встречи губернатор поблагодарил руководителя и команду Министерства юстиции Псковской области за работу.

