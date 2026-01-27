За сутки в Великих Луках выпала полумесячная норма осадков

Великие Луки оказались во власти мощнейшего циклона, который принёс обильный снегопад. Всего за сутки в городе выпала полумесячная норма осадков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Как сообщили ПЛН, в связи с ухудшением погодных условий все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время вся техника и рабочие бригады городского коммунального хозяйства сосредоточены на уборке и расчистке улично-дорожной сети от снега.

До прихода антициклона основной акцент был сделан на вывоз снега — выполнено порядка 85% запланированных работ.

Сейчас приоритет смещён именно на оперативную уборку и обеспечение проезда. Для усиления работ дополнительно привлечены три субподрядные организации.

«Уборка снега находится на особом контроле специалистов УЖКХ, которые в круглосуточном режиме мониторят проблемные участки. Ситуацию держит на контроле и администрация города. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию», - обратились к жителям города.