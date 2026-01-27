Эфир передачи «Поле чудес» с участием ведущего из Пскова переносится на 20 февраля

Эфир телепередачи «Поле чудес» с ведущим из Пскова Михаилом Черкасовым переносится на 20 февраля, сообщил ведущий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница в сети «ВКонтакте» Михаила Черкасова

«Эфир "Поле чудес" со мной перенесли на 20 февраля. Наверное, хотят получше смонтировать все моменты и приколы из первой тройки игроков, в которой я участвовал», - заявил Михаил Черкасов.

Ранее эфир планировали показать 30 января. По ссылке ниже можно узнать, как Михаилу Черкасову удалось попасть на съёмки программы, что он подарил ведущему Леониду Якубовичу и с какими призами ушёл.