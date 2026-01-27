 
Общество

Число банковских офисов в России сократилось почти на 1,7 тысячи

0

Количество дополнительных офисов банков в России по итогам 2025 года уменьшилось почти на 1,7 тысячи, следует из данных Банка России. Это одно из самых значительных годовых сокращений с 2019 года. Сопоставимое снижение фиксировалось лишь в 2021 году, когда было ликвидировано чуть более 1,7 тысячи отделений.

В последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банки всё активнее переводят обслуживание клиентов в дистанционный формат, что позволяет снижать издержки и повышать рентабельность бизнеса.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что ключевые банковские операции, включая денежные переводы и оплату жилищно-коммунальных услуг, уже массово перешли в онлайн. В результате офисы приносят банкам всё меньше доходов, тогда как расходы на их содержание продолжают расти, что вынуждает кредитные организации оптимизировать свои сети.

Процесс закрытия отделений заметно ускорился именно в 2025 году: за год было ликвидировано в 3,6 раза больше офисов, чем годом ранее. К началу 2026 года их общее число сократилось до 22,3 тысячи против примерно 30 тысяч семь лет назад, пишут «Известия», ссылаясь на данные ЦБ. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026