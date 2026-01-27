Число банковских офисов в России сократилось почти на 1,7 тысячи

Количество дополнительных офисов банков в России по итогам 2025 года уменьшилось почти на 1,7 тысячи, следует из данных Банка России. Это одно из самых значительных годовых сокращений с 2019 года. Сопоставимое снижение фиксировалось лишь в 2021 году, когда было ликвидировано чуть более 1,7 тысячи отделений.

В последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банки всё активнее переводят обслуживание клиентов в дистанционный формат, что позволяет снижать издержки и повышать рентабельность бизнеса.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что ключевые банковские операции, включая денежные переводы и оплату жилищно-коммунальных услуг, уже массово перешли в онлайн. В результате офисы приносят банкам всё меньше доходов, тогда как расходы на их содержание продолжают расти, что вынуждает кредитные организации оптимизировать свои сети.

Процесс закрытия отделений заметно ускорился именно в 2025 году: за год было ликвидировано в 3,6 раза больше офисов, чем годом ранее. К началу 2026 года их общее число сократилось до 22,3 тысячи против примерно 30 тысяч семь лет назад, пишут «Известия», ссылаясь на данные ЦБ.