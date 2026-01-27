Психолог рассказала, как снизить стресс во время работы

Несколько шагов, которые помогут снизить стресс во время работы, назвала клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.

Эксперт отмечает, на рабочем столе достаточно иметь всего один маленький предмет, который будет напоминать вам о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи). Это не украшение. Это визуальный триггер, который за полсекунды вернет из состояния «загнанного работника» в состояние «целостной личности». Это психологический аварийный выход.

Еще одним важным моментом является внедрение протокола «Технологических границ». Ведь главным стрессом является не работа, а ее незавершенность и различные вторжения. «Это значит, что вы должны отключить все звуковые и всплывающие уведомления на телефоне и компьютере, кроме экстренных звонков», - пояснила эксперт.

Нужно приучить себя проверять почту и мессенджеры 3-4 раза в день по расписанию, а не каждые 5 минут.

«Каждое уведомление – это насильственный контекст-свитч, после которого мозгу нужно до 25 минут, чтобы вернуться в глубокую работу», – утверждает Лидия Иншина.

Стоит придерживаться правила одного окна: на мониторе должна быть только одна задача. Открыто не 10 окон, а всего одно, пишет RuNews24.ru.

«Соблюдайте ритуал начала и конца. Запускайте таймер на 25 минут (техника Pomodoro), дав сигнал мозгу: «Старт фокуса», по истечении которых сделайте перерыв. А в конце дня потратьте 5 минут на то, чтобы привести «командный пункт» в порядок и записать 3 главные задачи на завтра. Так вы закроете гештальт рабочего дня, и незавершенные дела не будут преследовать вас вечером», - рекомендует специалист.

«Организация рабочего места — это не про дизайн. Это про восстановление суверенитета над своим вниманием и психофизиологическим состоянием. Вы перестаете быть жертвой обстоятельств и становитесь архитектором своей эффективности. Вы не «устраиваетесь поудобнее». Вы конструируете среду, в которой стрессу физически негде закрепиться. Вы не боретесь с хаосом. Вы делаете его тактически невыгодным», – подвела итог Лидия Иншина.