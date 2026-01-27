 
Общество

В Госдуме предложили возвращать деньги за ЖКУ при плохой уборке снега

0

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили возвращать россиянам деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при плохой уборке снега.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев и Владимир Плякин.

«Просим рассмотреть возможность упрощённого порядка перерасчёта платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей», - сказано в письме.

Такая мера, по словам депутатов, станет правовым основанием для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами.

По их мнению, необходимо внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега, пишет РИА Новости.

«Принятие указанного предложения усилит мотивацию управляющих компаний своевременно и качественно выполнять уборку. Кроме этого, граждане перестанут платить за неоказанные услуги», - добавляется в обращении.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026