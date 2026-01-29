 
Общество

На новогодних праздниках спрос на услуги пармастеров в СЗФО вырос на 17% — Авито Услуги

0

Новогодние каникулы всё чаще проходят не за столом, а в бане. По данным Авито Услуг, в период с 1 по 12 января 2026 года интерес к банным и СПА-услугам в Северо-Западном федеральном округе заметно вырос: жители региона активнее инвестировали время и деньги в восстановление и заботу о себе по сравнению с прошлым годом.

Услуги пармастера — новый хит холодного сезона

На фоне роста интереса к банным процедурам увеличился спрос на услуги пармастеров — на 17%. Посетители банных комплексов всё чаще доверяют специалистам настройку температуры, влажности и ритуалов, предпочитая персонализированный опыт стандартному «сам себе банщик».

Ещё один тренд — кедровые бочки. Интерес к этой более щадящей форме парения, при которой голова остаётся снаружи, а тело прогревается мягким паром, вырос на 27%.

Вода и тепло: банный чан прибавил 46%

Полежать в банном чане — уличной купели с горячей водой — жители Северо-Западного федерального округа планировали на 46% активнее, чем год назад.

Зимой такие процедуры становятся не просто развлечением, а способом восстановления: минеральные соли, ароматические масла и тёплая вода помогают снять мышечное напряжение и компенсировать накопившийся стресс.

Обёртывания — бьюти-тренд новогодних праздников

Услугу по антицеллюлитному обёртыванию в первые дни января искали в 2 раза чаще, чем годом ранее. Процедура традиционно ассоциируется с детоксом и восстановлением после праздничных перегрузок — именно этого, судя по спросу, и ждали жители региона от начала года. Лимфодренажное обёртывание, направленное на выведение лишней жидкости и снятие отёков, показало рост более чем в 3 раза.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026