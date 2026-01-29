На новогодних праздниках спрос на услуги пармастеров в СЗФО вырос на 17% — Авито Услуги

Новогодние каникулы всё чаще проходят не за столом, а в бане. По данным Авито Услуг, в период с 1 по 12 января 2026 года интерес к банным и СПА-услугам в Северо-Западном федеральном округе заметно вырос: жители региона активнее инвестировали время и деньги в восстановление и заботу о себе по сравнению с прошлым годом.

Услуги пармастера — новый хит холодного сезона

На фоне роста интереса к банным процедурам увеличился спрос на услуги пармастеров — на 17%. Посетители банных комплексов всё чаще доверяют специалистам настройку температуры, влажности и ритуалов, предпочитая персонализированный опыт стандартному «сам себе банщик».

Ещё один тренд — кедровые бочки. Интерес к этой более щадящей форме парения, при которой голова остаётся снаружи, а тело прогревается мягким паром, вырос на 27%.

Вода и тепло: банный чан прибавил 46%

Полежать в банном чане — уличной купели с горячей водой — жители Северо-Западного федерального округа планировали на 46% активнее, чем год назад.

Зимой такие процедуры становятся не просто развлечением, а способом восстановления: минеральные соли, ароматические масла и тёплая вода помогают снять мышечное напряжение и компенсировать накопившийся стресс.

Обёртывания — бьюти-тренд новогодних праздников

Услугу по антицеллюлитному обёртыванию в первые дни января искали в 2 раза чаще, чем годом ранее. Процедура традиционно ассоциируется с детоксом и восстановлением после праздничных перегрузок — именно этого, судя по спросу, и ждали жители региона от начала года. Лимфодренажное обёртывание, направленное на выведение лишней жидкости и снятие отёков, показало рост более чем в 3 раза.