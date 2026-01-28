 
Общество

Началось рассмотрение дела о хищении 1,3 млн рублей в почтовом отделении Усвят

Сегодня Невельский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи «Усвяты» Невельского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Органами предварительного расследования женщина обвиняется в присвоении вверенных ей денежных средств и товарно-материальных ценностей из отделения почтовой связи на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей с использованием своего служебного положения.

