Ветеран СВО займётся вопросами гражданской безопасности в Псковской области

В правительстве Псковской области будет работать ещё один участник кадровой программы «Герои земли Псковской». Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В управлении специальных программ Николай Бубнов будет заниматься вопросами гражданской безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

«Ветеран СВО проявил себя не только в период стажировки, но и в рамках учебных модулей: показал дисциплину, включённость и понимание практических задач. Профессиональные качества Николая Владимировича также отметил его наставник – руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов и будущие коллеги в управлении спецпрограмм», - пишет Михаил Ведерников.

