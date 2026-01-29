 
Общество

Капремонт прошел в 267 детсадах по программе «Единой России» и Минпросвещения

По программе «Единой России» и Минпросвещения капитальный ремонт прошел в 267 детских садах, сообщили в Telegram-канале «Единой России». 

С 2025 года перенесены сроки работ на девяти объектах в восьми регионах: Архангельской, Владимирской, Калининградской, Псковской, Херсонской, Кемеровской областях, Республике Карелия и Хабаровском крае. Обязательства по одному объекту не выполнены в Красноярском крае.

«Все эти детские сады должны быть сданы в текущем году», - подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев.

