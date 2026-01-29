Псковичи предпочитают пьесы и философскую прозу Чехова — аналитики

Книжный сервис «КИОН Строки», входящий в группу МТС, ко дню рождения Антона Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Псковской области среди произведений писателя в 2025 году. Интерес к творчеству классика в регионе за год вырос на 17%. А наибольшей популярностью у псковичей пользовались пьесы и социально-психологическая проза автора.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В топ-5 самых читаемых произведений в регионе вошли: «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад», «Палата № 6», а также сборники рассказов и повестей, включая «Воры» и «Капитанский мундир». Аналитика показала, что интерес к произведениям Чехова в Псковской области заметно различается в зависимости от пола и возраста читателей. Молодые женщины 18–24 лет чаще всего выбирали пьесы и лирико-психологические рассказы — «Вишнёвый сад», «Ионыч», «Скрипку Ротшильда», «Пари». В возрастной группе 25–44 лет популярностью пользовались как драматургия, так и крупная проза — «Дядя Ваня», «Чайка», «Степь», «Каштанка». Женщины старше 45 лет чаще обращались к философским произведениям и аудиоспектаклям — «Палате № 6», «Трём сёстрам», «Дяде Ване» в исполнении актёров «Театра у микрофона».

Мужчины 18–24 лет чаще выбирали короткие юмористические и нравственные рассказы — «Студент», «Пересолил». В группе 35–44 лет лидировали социально-психологические тексты — «Ионыч», «Дама с собачкой», «Воры». У читателей 45–54 лет наибольший интерес вызывали «Палата № 6», «В овраге», «Огни», а мужчины старше 65 лет чаще всего читали «Дуэль», «Мужики», «Лошадиную фамилию» и сборники рассказов.