В Псковской области перенесли начало весенней охоты на боровую дичь

С учётом мнения охотничьего сообщества Псковской области, принято решение перенести начало весенней охоты на боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп) на вторую субботу апреля, в то время как ранее охота начиналась в третью субботу апреля. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

Охота на боровую дичь будет проходить в течение десяти дней.

Сроки охоты на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток) останутся без изменений: охота начнётся с первой субботы апреля и продлится десять дней. «Ранее выданные разрешения будут действовать в течение вновь установленных сроков весенней охоты», - уточнил губернатор.

Соответствующие изменения губернатор уже внёс в указ «Об определении видов разрешённой охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Псковской области».