Порядка 90 человек уже обучились по программе руководителей органов МСУ в Псковской области

Порядка 90 человек обучились по программе руководителей органов местного самоуправления в Псковской области, сообщила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В связи с переходом на одноуровневую систему появилась основная задача - сформировать квалифицированный состав наших муниципальных команд. В нее входят не только муниципальные служащие, но и муниципальные депутаты», - сказала Вера Кондратьева.

Совместно с управлением муниципального развития, правительством Псковской области формируются определенные планы для обучения муниципальных служащих.

«Первая программа, которая была запущена в прошлом году, это программа руководителей органов местного самоуправления», - поделилась председатель ассоциации.

В прошлом году эта программа была написана Высшей школой экономики специально для Псковской области. По ней уже обучились порядка 90 слушателей, они прошли три модуля обучения.

«В конце года сдали тестирование, все успешно сдали его и получили удостоверения о повышении квалификации», - заключила Вера Кондратьева.