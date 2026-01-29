 
Общество

Порядка 90 человек уже обучились по программе руководителей органов МСУ в Псковской области

0

Порядка 90 человек обучились по программе руководителей органов местного самоуправления в Псковской области, сообщила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«В связи с переходом на одноуровневую систему появилась основная задача - сформировать квалифицированный состав наших муниципальных команд. В нее входят не только муниципальные служащие, но и муниципальные депутаты», - сказала Вера Кондратьева.

Совместно с управлением муниципального развития, правительством Псковской области формируются определенные планы для обучения муниципальных служащих.

«Первая программа, которая была запущена в прошлом году, это программа руководителей органов местного самоуправления», - поделилась председатель ассоциации.

В прошлом году эта программа была написана Высшей школой экономики специально для Псковской области. По ней уже обучились порядка 90 слушателей, они прошли три модуля обучения. 

«В конце года сдали тестирование, все успешно сдали его и получили удостоверения о повышении квалификации», - заключила Вера Кондратьева.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026