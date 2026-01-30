Псковская гимназия получит новую акустику, а участники СВО — спецпарковки

Обращение по вопросу дооснащения акустической системы актового зала псковской гимназии №28 и обращения по созданию специализированных парковочных мест для участников специальной военной операции рассмотрели на приеме граждан, который провел в регионе заместитель генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров 29 января. Мероприятие состоялось в прокуратуре региона в ходе рабочего визита замгенпрокурора РФ в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В решении вопросов граждан также участвовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, прокурор Псковской области Андрей Мошков, представители профильных региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

В ходе обсуждения выяснилось, что в бюджете Пскова уже предусмотрены средства для приобретения дополнительного звукового оборудования, что позволит более полно использовать возможности концертного зала для проведения творческих мероприятий. Актовый зал рассчитан на 290 мест, и новое оборудование позволит организовать не только школьные концерты, но и городские мероприятия.

В рамках приема граждан также были рассмотрены обращения участников СВО по созданию специализированных парковочных мест для транспортных средств на придомовой территории. Парковочные места будут оборудованы сразу с наступлением благоприятных погодных условий. Губернатор подчеркнул, что помимо решения этих обращений власти региона совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» комплексно изучат потребности участников СВО с инвалидностью, а также возможности организации специализированных парковочных мест на придомовых территориях.

Всего за помощью обратились шесть жителей Псковской области. Обращения граждан касались благоустройства территорий, оснащения учреждений образования, вопросов жилищно-коммунальной сферы и защиты прав участников специальной военной операции и их близких.

Так, например, решен вопрос установки детской игровой площадки по улице Островской в поселке Палкино, а также ликвидации двух свалок твердых бытовых отходов в Псковском округе.

Вопросы всех заявителей проработаны, определены сроки их решения, каждое из обращений взято в работу ответственными лицами.

Также в четверг Михаил Ведерников и Алексей Захаров почтили память павших воинов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, возложив цветы к монументу «Купол».

В торжественной церемонии также приняли участие заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО Борис Новиков, военный прокурор Псковского гарнизона Вадим Иванченко и врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Юрий Голубович.

В честь подвига 6-й роты, проявившей невероятное мужество и стойкость в бою, почетный караул возложил к мемориалу гирлянду воинской славы. Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания.

Напомним, 24 года назад на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт приняла последний бой 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского полка 76-й дивизии. 90 десантников совершили беспримерный подвиг, мужественно встав на пути прорывающейся банды террористов. Живыми из боя вышли только шесть человек. Указом президента РФ 22 десантникам 6-й роты присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).