В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi

В новогодние праздники функцией VoWiFi, с которой можно звонить и обмениваться SMS через сети Wi-Fi, воспользовались на 31% больше клиентов Билайна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайна увеличился на 49%. Активнее всего функцию использовали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Прирост для этих регионов составил 91, 78 и 129% соответственно. Количество клиентов VoWiFi в роуминге за год выросло на 23%, трафик в зарубежных сетях — на 121%.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — это технология, позволяющая совершать и принимать голосовые вызовы и SMS через сеть Wi-Fi вместо сотовой сети. С ее помощью клиент может оставаться на связи даже там, где сотовый сигнал проходит плохо или не проходит вовсе: на подвальных, цокольных или верхних этажах зданий, за городом и даже за рубежом. Это работает без установки дополнительных приложений, за счет стандартных функций смартфона — нужно только включить VoWiFi   в настройках. Звонки оплачиваются как обычные, согласно тарифному плану.

На данный момент технология VoWiFi доступна 73% клиентов Билайна со смартфонами. Билайн развивает ее наряду с технологией VoLTE, с которой голосовые звонки можно совершать через сеть 4G. В январские выходные сервис VoLTE показал прирост востребованности на 6%, за прошлый год — на 25%. Сейчас он доступен 91% клиентов Билайна с LTE-смартфонами.

«VoWiFi и VoLTE — это современные технологии связи, которые помогают оператору улучшить доступность, стабильность и качество соединения. Мы развиваем сеть по всей стране: строим новые базовые станции, проводим рефарминги, а также укрепляем международное сотрудничество — чтобы как можно больше клиентов Билайна могли пользоваться преимуществами этих технологий. То есть связываться с родными и важными людьми там, где им это потребуется, без проблем и перебоев, сохранять ощущение комфорта и безопасности», - отметил заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна Валерий Шожин.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. ОГРН 102770016663.  Erid: 2VSb5wkzcWm

