Развитие казачества в Псковской области Михаил Ведерников обсудил с атаманом ВсКО

Направления сотрудничества и вопросы развития казачества в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с атаманом Всероссийского казачьего общества (ВсКО), заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации Виталием Кузнецовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В обсуждении вопросов также принял участие атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга.

В Псковской области действуют три казачьих НКО и четыре общественных организации без юрлица. Псковские казаки участвуют в СВО, несут службу в составе добровольной народной дружины.

«В регионе созданы все условия для формирования реестровых казачьих обществ», — сообщил Михаил Ведерников.

В свою очередь Виталий Кузнецов отметил, что в Псковской области есть запрос на официальное создание казачьего общества.

«Казачество — это духовная составляющая, военно-патриотическое воспитание молодежи», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Виталий Кузнецов обсудили возможность создания в Псковской области казачьего общества в составе ВсКО, взаимодействие по реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Отдельное внимание атаман Всероссийского казачьего общества уделил вопросам безопасности и содействия армии, а также выполнению важнейших государственных задач.

Глава региона уточнил, что в Псковской области существует отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», который оказывает помощь в решении задач обороны, общественной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. Михаил Ведерников предложил проработать в дальнейшем взаимодействие «Дружины» и казачьего сообщества.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова об объявлении 2026 года Годом единства народов России.

Старт в регионе Года единства народов России губернатор Михаил Ведерников дал в среду, 28 января, на заседании межведомственного организационного комитета. Затем в честь открытия состоялся праздничный концерт с творческими коллективами из различных регионов страны.