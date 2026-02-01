 
Общество

Аиста Кузю поймали в деревне Низовицы Гдовского района

Аиста по кличке Кузя спустя длительное время удалось отловить в деревне Низовицы Гдовского района у летнего стационара Аистиного центра. Птица осталась зимовать на Псковщине, несмотря на то, что пришло время улетать на юг. Об этом сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста».

Фото здесь и далее: Сообщество ВКонтакте «Дом белого аиста»

Кузя попал в Аистиный центр 14 сентября 2024 года из деревни Дубровка Дедовичского района. Жители деревни отловили птицу, которая бродила по деревне и не собиралась улетать на юг, и привезли её в центр. Там аист благополучно перезимовал, а весной был окольцован и выпущен на волю. Однако летом Кузя вернулся в Низовицы, и поймать его для перевода на зимнее содержание осенью не удалось.

Для выживания в суровых зимних условиях Кузе требовалось не только хорошее питание, но и возможность отогревать ноги в тазу с тёплой водой. Благодаря заботе сотрудников центра, аист благополучно пережил морозы.

 

«Наш аист стоял в тазике с водой как приклеенный, но как только таз переместили в ловушку – наотрез отказывался туда идти. Вчера около часа дня голод пересилил, Кузя всё-таки зашёл в ловушку – живоловку и так удалось его поймать. Последняя ночь Кузи на свободе была со знаком минус двадцать шесть. Сегодня на рассвете ещё холоднее – минус тридцать два, но Кузе этот мороз уже не страшен, птица в тепле, среди своих. И как же радостно от этой мысли! Испытание морозами этой зимы для него закончены. Теперь душа спокойна. Все наши аисты в тепле!» - отметили в центре. 

