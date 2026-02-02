 
Общество

Совет по инновационному и технологическому развитию создала «Единая Россия»

0

«Единая Россия» создала Совет по инновационному и технологическому развитию, сообщает в понедельник Telegram-канал партии.

Отмечается, что Совет будет отвечать за разработку и реализацию технологического блока народной программы партии, формировать научно-технологическую повестку и станет площадкой для диалога с экспертным сообществом, бизнесом и инноваторами.

Председателем Совета назначен гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем – руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором – руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин, пишет «Интерфакс».

В состав Совета вошли представители «Единой России», Росатома, ВШЭ, Сбербанка, ВЭБ.РФ, инновационного центра «Сколково», а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих российских компаний, научно-образовательного и экспертного сообществ, говорится в сообщении. 

