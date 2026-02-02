В Невеле сотрудники Росгвардии провели занятие для студентов колледжа

В Невельском филиале Великолукского политехнического колледжа состоялось занятие для учащихся, организованное сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области. Мероприятие приурочили к предстоящему 10‑летнему юбилею ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе встречи представители Росгвардии рассказали студентам о специфике работы в подразделении, ключевых задачах, стоящих перед вневедомственной охраной, особенностях профессиональной деятельности сотрудников. Учащимся представили основные направления работы вневедомственной охраны, требования к кандидатам на службу, социальные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам, возможности профессионального и карьерного роста в структуре ведомства.

«Такие встречи помогают молодым людям лучше понять специфику службы и осознанно подойти к выбору будущей профессии. Мы стремимся показать молодёжи все возможности, которые открывает служба в Росгвардии», — отметил сотрудник отдела вневедомственной охраны.

Мероприятие стало частью масштабной программы, приуроченной к 10‑летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию войск правопорядка, и направлено на популяризацию службы в рядах Росгвардии среди молодёжи, подчеркнули в пресс-службе управления.