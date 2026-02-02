Сергей Вострецов: Дефицит кадров на рынке труда работает в пользу работников

Минимальная безработица — это хорошо, но без внимания к зарплатам и условиям труда победа может оказаться сомнительной, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обозначил ключевые тренды на рынке труда. По его словам, ситуация остается стабильно позитивной: уровень безработицы сохраняется на исторически минимальных отметках — около 2,3%, а численность занятого населения приближается к 75 миллионам человек. Это рекордные показатели для современной России, которые подтверждают устойчивость экономики даже в условиях глобальных вызовов.
Антон Котяков особо подчеркнул высокий и растущий спрос на квалифицированных рабочих кадров — сварщиков, слесарей, наладчиков, операторов станков с ЧПУ, а также специалистов в обрабатывающей промышленности, строительстве, IT, здравоохранении, образовании и туризме.
Отдельное внимание Антон Котяков уделил поддержке молодежи на старте карьеры. По его словам, главная проблема для молодых специалистов сегодня — стремительная трансформация рынка под влиянием искусственного интеллекта и новых технологий. Минтруд активно развивает программы бесплатного переобучения (в 2026 году список востребованных направлений расширен до 186 профессий), упрощает доступ к социальным контрактам для открытия своего дела (особенно для ветеранов специальной военной операции) и помогает с рабочими местам через портал «Работа России».
Председатель объединения также отметил, что вместе с тем, минимальная безработица не должна стать поводом расслабиться. Высокий спрос на рабочих профессий — это сигнал, что нужно срочно наращивать качество подготовки кадров в колледжах и на предприятиях, а не просто увеличивать количество выпускников. Молодежь, которая только выходит на рынок труда, часто сталкивается с разрывом между ожиданиями и реальностью: обещают одно, а на деле — переработки без должной оплаты, отсутствие нормального отдыха и слабая социальная защита.
Такая позиция профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивает: рекордно низкая безработица — отличная база, но без системной защиты прав работников и роста реальных доходов она рискует превратиться в дорогостоящую или сомнительную победу, когда формальные цифры хороши, а люди продолжают страдать от низких зарплат и перегрузок.