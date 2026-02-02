Сергей Вострецов: Дефицит кадров на рынке труда работает в пользу работников

Минимальная безработица — это хорошо, но без внимания к зарплатам и условиям труда победа может оказаться сомнительной, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обозначил ключевые тренды на рынке труда. По его словам, ситуация остается стабильно позитивной: уровень безработицы сохраняется на исторически минимальных отметках — около 2,3%, а численность занятого населения приближается к 75 миллионам человек. Это рекордные показатели для современной России, которые подтверждают устойчивость экономики даже в условиях глобальных вызовов.

Антон Котяков особо подчеркнул высокий и растущий спрос на квалифицированных рабочих кадров — сварщиков, слесарей, наладчиков, операторов станков с ЧПУ, а также специалистов в обрабатывающей промышленности, строительстве, IT, здравоохранении, образовании и туризме.

«На горизонте семи лет мы видим серьезное перераспределение спроса на труд. Экономике требуется больше людей в реальном секторе, где создается добавленная стоимость. Гонка зарплат, которая была в предыдущие годы, завершилась, но рост доходов продолжится — в том числе в реальном выражении», — сказал министр.

Отдельное внимание Антон Котяков уделил поддержке молодежи на старте карьеры. По его словам, главная проблема для молодых специалистов сегодня — стремительная трансформация рынка под влиянием искусственного интеллекта и новых технологий. Минтруд активно развивает программы бесплатного переобучения (в 2026 году список востребованных направлений расширен до 186 профессий), упрощает доступ к социальным контрактам для открытия своего дела (особенно для ветеранов специальной военной операции) и помогает с рабочими местам через портал «Работа России».

«Мы полностью разделяем оценку министра Котякова: уровень безработицы около 2,3% и почти 75 миллионов занятых — это действительно достижение, которым можно гордиться. Дефицит кадров на рынке труда работает в пользу работников, дает людям больше возможностей выбирать работодателя и добиваться достойной оплаты. Профсоюзы СОЦПРОФ давно говорят: когда экономика нуждается в каждом квалифицированном специалисте, это лучшее время для того, чтобы поднимать планку зарплат, улучшать условия труда и закреплять социальные гарантии в коллективных договорах», — резюмировал Сергей Вострецов

Председатель объединения также отметил, что вместе с тем, минимальная безработица не должна стать поводом расслабиться. Высокий спрос на рабочих профессий — это сигнал, что нужно срочно наращивать качество подготовки кадров в колледжах и на предприятиях, а не просто увеличивать количество выпускников. Молодежь, которая только выходит на рынок труда, часто сталкивается с разрывом между ожиданиями и реальностью: обещают одно, а на деле — переработки без должной оплаты, отсутствие нормального отдыха и слабая социальная защита.

«Мы видим, как ИИ и автоматизация действительно меняют правила игры, и здесь профсоюзы должны быть на передовой — добиваться, чтобы технологии помогали людям, а не вытесняли их. СОЦПРОФ активно работает с работодателями по всей стране, чтобы в отраслевых соглашениях и колдоговорах фиксировались повышенные коэффициенты к зарплате за вредность и тяжесть, гарантии индексации не ниже инфляции, дополнительные отпуска и меры поддержки семей с детьми. Мы приветствуем инициативы Минтруда по переобучению и поддержке ветеранов СВО, но настаиваем: настоящая стабильность рынка труда возможна только тогда, когда работник чувствует себя защищённым, а не просто статистической единицей в отчёте о занятости 75 миллионов. Только совместными усилиями государства, бизнеса и профсоюзов мы сохраним этот позитивный тренд и сделаем его выгодным для всех, а не для узкого круга», — заключил Сергей Вострецов.

Такая позиция профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивает: рекордно низкая безработица — отличная база, но без системной защиты прав работников и роста реальных доходов она рискует превратиться в дорогостоящую или сомнительную победу, когда формальные цифры хороши, а люди продолжают страдать от низких зарплат и перегрузок.