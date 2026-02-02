Псковским НКО напомнили о новом порядке представления отчетности в Минюст 

Приказом Минюста России от 19 декабря 2025 года №336 «Об отчетности некоммерческих организаций» утверждена новая форма отчета НКО о своей деятельности, порядок и сроки ее представления в Министерство юстиции Российской Федерации. Действовавшие до 1 января 2026 года формы отчетности утратили силу. Некоммерческие организации, не представившие до указанной даты отчетность за предыдущие периоды, представляют такую отчетность по новой форме в электронном виде, сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Подача отчета некоммерческой организацией в электронном виде осуществляется путем заполнения электронной формы в личном кабинете некоммерческой организации на новом информационном портале по сетевому адресу: nco.minjust.gov.ru.

Вход в личный кабинет осуществляется посредством учетной записи некоммерческой организации на портале государственных услуг (ЕСИА). Инструкция по порядку входа некоммерческих организаций в личный кабинет размещена на главной странице. Инструкция по порядку использования личного кабинета доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе «Информация».

Дополнительную информацию о порядке представления отчётности можно получить по телефону специалистов отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста России по Псковской области для консультирования: 8 (8112) 331 096 (добавочный 311), специалистов автономной некоммерческой организации «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области»: +7-905-295-56-10.