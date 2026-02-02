Порядка 5,9 тысячи жителей Псковской области посетили «Поезд Победы» в этом году

Порядка 5,9 тысячи жителей Псковской области посетили уникальную иммерсивную передвижную выставку «Поезд Победы», которая в этом году вновь вернулась в регион, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Поезд Победы» останавливался сразу в трех городах области — Пскове, Великих Луках и Дно. Экспозицию о событиях Великой Отечественной войны смогли осмотреть и взрослые, и дети, в том числе целыми семьями и в составе школьных коллективов. Посетители остались под большим впечатлением от сцен, демонстрирующих тяготы войны и рассказывающих о судьбах русских бойцов, медиков, ученых и мирного населения, отметили в правительстве региона.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвятили отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Поезд-музей, в частности, рассказывает историю Брестской крепости, блокады Ленинграда и Нюрнбергского процесса, путь электрички на фронт, быт окопов, ужасы концлагерей, развитие науки и другие. Завершает путь праздничный и победный вагон «Дорога домой». Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.

Отметим, посетить «Поезд Победы» можно также в онлайн-режиме, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Проект реализовала команда творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». С начала работы выставки-музея «Поезд Победы» (октябрь 2020 года) ее посетили более 1,3 миллиона жителей России, Республик Беларусь и Абхазия.