 
Общество

Порядка 5,9 тысячи жителей Псковской области посетили «Поезд Победы» в этом году

0

Порядка 5,9 тысячи жителей Псковской области посетили уникальную иммерсивную передвижную выставку «Поезд Победы», которая в этом году вновь вернулась в регион, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Поезд Победы» останавливался сразу в трех городах области — Пскове, Великих Луках и Дно. Экспозицию о событиях Великой Отечественной войны смогли осмотреть и взрослые, и дети, в том числе целыми семьями и в составе школьных коллективов. Посетители остались под большим впечатлением от сцен, демонстрирующих тяготы войны и рассказывающих о судьбах русских бойцов, медиков, ученых и мирного населения, отметили в правительстве региона.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвятили отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Поезд-музей, в частности, рассказывает историю Брестской крепости, блокады Ленинграда и Нюрнбергского процесса, путь электрички на фронт, быт окопов, ужасы концлагерей, развитие науки и другие. Завершает путь праздничный и победный вагон «Дорога домой». Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.

Отметим, посетить «Поезд Победы» можно также в онлайн-режиме, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Проект реализовала команда творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». С начала работы выставки-музея «Поезд Победы» (октябрь 2020 года) ее посетили более 1,3 миллиона жителей России, Республик Беларусь и Абхазия.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026