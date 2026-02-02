В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

В России мошенники начали рассылать в домовые чаты сообщения о проверке учета воды. Об этом 2 февраля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Уважаемые жители! Сообщаем, что по поручению управляющей компании <…> и в соответствии с плановой проверкой ЖКХ в ближайшее время необходимо провести плановую проверку индивидуальных приборов учета воды», — указано в Telegram-канале.

Как показали примеры, злоумышленники используют специальные чат-боты, имитирующие официальные службы. Под предлогом организации проверки счетчиков они пытаются украсть учетные данные от аккаунтов на портале «Госуслуги», пишут «Известия»

В этот день сообщалось, что мошенники в схемах обмана, где фигурирует тема инвестиций, предпочитают торопить россиян с ответом на их «уникальное» предложение, при этом они используют набор фраз-маркеров. Наиболее популярным выражением является «откройте брокерский счет для получения сверхдохода».