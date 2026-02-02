 
Общество

Стало известно, когда депутаты областного Собрания примут псковичей на этой неделе

0

Стало известно расписание приёмов граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Консультации для населения проводят в общественной приёмной партии «Единая Россия», расположенной по адресу: улица Гоголя, дом 9, либо по вышеуказанному телефону в режиме «горячей линии».

3 февраля (вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет вице-спикер Александр Братчиков, депутат по округу №3 (южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей). 

5 февраля (четверг) с 10:00 до 12:00 на приём приглашает спикер Собрания Александр Котов, депутат по округу №8, в который входят Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа.

