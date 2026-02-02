 
Общество

Псковский омбудсмен подписал соглашение о взаимодействии с представительством МИД

0

Сегодня, 2 февраля, исполняющий обязанности представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подписали соглашение о взаимодействии, сообщили в официальном канале представительства МИД.

Фото: официальный канал представительства МИД России в Пскове 

В рамках данного документа определяется порядок и основные формы взаимодействия и сотрудничества в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в Псковской области, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства. 

По итогам подписания стороны обсудили план дальнейшей работы, а также обменялись мнениями о наиболее актуальных вызовах в упомянутой сфере.

